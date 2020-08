Dag van nationale rouw in Libanon na verwoestende explosie

In Libanon is voor woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd na een verwoestende explosie in het havengebied van de hoofdstad Beiroet. De ontploffing maakte talloze slachtoffers. Ook de schade is enorm.

Over de oorzaak van de explosie, die nog 250 kilometer verderop te horen was, is nog niet veel bekend. Er zijn meldingen dat het gaat om een loods met hoog explosief materiaal dat de afgelopen jaren in beslag is genomen. Ook is er sprake van een opslagplaats voor chemicaliën.

Door de ontploffing, die in grote delen van de stad schade veroorzaakte, zouden onder anderen ook de vrouw en dochter van de premier gewond zijn geraakt.