Topman van automaker Ford vertrekt

Topman Jim Hackett van autofabrikant Ford heeft besloten zijn functie neer te leggen. Hij wordt per 1 oktober opgevolgd door operationeel topman Jim Farley, maakte het Amerikaanse concern bekend.

De 65-jarige Hackett trad in 2017 aan als eindverantwoordelijke van de op één na grootste automaker van de Verenigde Staten. Onder zijn bewind begon Ford aan een grootscheepse reorganisatie die het bedrijf 11 miljard dollar kost, bedoeld om de winstgevendheid op te krikken. Daarbij worden duizenden banen geschrapt en haalt Ford veel modellen uit zijn aanbod.

Voorzitter Bill Ford prijst Hackett voor de vernieuwingen waarvoor hij de aanzet heeft gegeven, zoals de komst van de volledig elektrische SUV Ford Mustang Mach-E. “We hebben nu overtuigende plannen voor elektrische en autonome voertuigen, maar ook voor volledige verbondenheid van auto’s.”

Verlies

Hacketts opvolger Farley promoveerde in maart al tot operationeel topman. Daarvoor was hij als bestuurder verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen en technologie.

Ford leed in het afgelopen kwartaal een operationeel verlies, gecorrigeerd voor eenmalige posten, van 1,9 miljard dollar. Tegelijkertijd steeg de nettowinst dankzij een investering van Volkswagen in een samenwerkingsproject voor zelfrijdende auto’s. De omzet halveerde te midden van de malaise in de auto-industrie door de coronacrisis, die veel showrooms noopte tot sluitingen en het consumentenvertrouwen schaadt.