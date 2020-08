Politie lost waarschuwingsschoten bij hoogoplopende ruzie

De politie heeft dinsdagavond in een woning in Heerlen waarschuwingsschoten gelost tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Door dat conflict raakten twee mensen zodanig gewond, dat ze naar het ziekenhuis moesten. Een persoon werd aangehouden, maakte de politie bekend.

De gewonden vielen niet als gevolg van schoten van de politie, maar door het conflict zelf, zei een woordvoerster van de politie. De agenten hielden er rekening mee dat er bij de ruzie in de woning ook wapens in het spel zouden zijn. De gemoederen raakten zo verhit, dat de politie meerdere malen in de lucht moest schieten.

Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen of het om een relationeel of een andersoortig conflict ging. “Wat er precies aan de hand was, wordt onderzocht”, zei ze.