Zeker tien mensen zijn dinsdag om het leven gekomen door een enorme explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beiroet. Dat melden veiligheids- en medische bronnen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Gebouwen in een groot deel van de stad raakten beschadigd. De explosie was tot op Cyprus te horen.

