Chemieconcern DSM verliest op vlak Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag vrijwel op dezelfde stand als een dag eerder geëindigd. DSM was van de hoofdfondsen de grote verliezer. Beleggers reageerden negatief op de jongste kwartaalresultaten van het speciaalchemieconcern. Elders in Europa lieten de belangrijkste beurzen een gemengd beeld zien.

Het aandeel DSM verloor uiteindelijk bijna 3 procent. De materialentak van het bedrijf had duidelijk te lijden onder de malaise in de auto-industrie, waardoor de groep als geheel een lager bedrijfsresultaat boekte.

De AEX sloot een fractie hoger op 557,94 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 774,21 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,4 procent, terwijl Parijs en Londen juist tot 0,3 procent vooruit gingen.

URW

Van de hoofdfondsen was vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger (plus 4,2 procent). Ook olie- en gasconcern Shell gooide hoge ogen met een koerswinst van 3,2 procent, waarbij het aandeel mogelijk profiteerde van meevallende kwartaalcijfers van branchegenoot BP. BP won 6,5 procent in Londen.

Olieprijzen gingen pas in een laat stadium van de Europese handel omhoog na eerdere verliezen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 41,56 dollar per vat. Brent steeg 0,5 procent tot 44,39 dollar per vat.

Air France-KLM

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een winst van 5,2 procent. Volgens de Franse zakenkrant La Tribune rekent Air France op een operationeel verlies van 2,9 miljard euro voor heel het jaar. Branchegenoot easyJet klom 8,8 procent op de Britse beurs. De prijsvechter breidt zijn vluchtschema voor de zomer uit wegens een sterke vraag naar vakantievluchten.

In Frankfurt won Infineon 2,5 procent. De Duitse chipmaker presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en ziet tekenen van herstel op de ook voor hem belangrijke automarkt. Het Duitse chemiebedrijf Bayer (min 2,4 procent) kampte tijdens de virusuitbraak met het wegvallen van de niet-coronagerelateerde geneeskunde en verkocht daardoor minder medicijnen.

De euro was 1,1767 dollar waard tegen 1,1743 dollar een dag eerder.