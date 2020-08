Wall Street begint licht lager aan handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend, waarmee beleggers gas terugnemen na de winsten van maandag. In Washington is er nog steeds geen akkoord tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw steunpakket om de klap van de coronacrisis op te vangen. Verder kwam weer een aantal bedrijven met kwartaalresultaten.