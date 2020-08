Fitbit-overname Google onder loep Europese Commissie

De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de beoogde overname door Google van Fitbit, een producent van stappentellers. De mededingswaakhond in Brussel is bezorgd dat de transactie de al dominante positie van de Amerikaanse techreus op de onlineadvertentiemarkt zou versterken door de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die Fitbit kan leveren.