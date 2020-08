Ferry Doedens moet vertrekken bij GTST

Ferry Doedens vertrekt bij Goede tijden, slechte tijden. De acteur stopt met zijn rol als Lucas Sanders in goed overleg met EndemolShine en RTL, heeft een woordvoerder bevestigd. Volgens de producent is er de afgelopen periode “een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had”. “Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten om de samenwerking te beëindigen.”