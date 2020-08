Aantal nieuwe coronabesmettingen bijna verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week bijna verdubbeld ten opzichte van een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 2588 meldingen binnen over nieuwe vastgestelde besmettingen. Het aantal positief geteste Nederlanders ligt daarmee 95 procent hoger dan een week eerder, toen het RIVM 1329 besmettingen registreerde.