Amnesty: mensenrechtenschendingen politie VS bij racismeprotesten

De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben zich schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen bij het optreden tegen de demonstraties tegen racisme en buitensporig politiegeweld de afgelopen maanden, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport. Volgens Amnesty is er disproportioneel geweld gebruikt tegen demonstranten, medici, journalisten en waarnemers.