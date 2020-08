Vraag naar uitzendkrachten opnieuw lager

De vraag naar uitzendkrachten is opnieuw fors gedaald. Uitzendkrachten draaiden in de periode tussen 15 juni tot en met 12 juli (periode 7) in totaal 15 procent minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 15 procent, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU. Beide getallen zijn minder slecht dan in de voorgaande periode.