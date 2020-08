‘Spaanse koning Juan Carlos in Portugal’

De Spaanse koning Juan Carlos is in Portugal neergestreken nadat hij had meegedeeld naar aanleiding van schandalen buiten Spanje te gaan wonen. Portugese media melden dat hij in Estoril is, 20 kilometer ten westen van Lissabon. Juan Carlos, die na zijn aftreden in 2014 de titel koning behield, heeft daar in de Villa Giralda ook een deel van zijn jeugd doorgebracht. Hij woonde er langere tijd voor hij in 1975 de troon besteeg.