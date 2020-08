Nieuwe beelden arrestatie George Floyd: ‘schiet me niet neer’

Een Britse krant heeft nieuwe beelden gepubliceerd van de arrestatie van George Floyd. Te zien is hoe de zwarte Amerikaan in paniek lijkt te zijn tijdens zijn arrestatie en de politie smeekt hem niet neer te schieten.

Floyd overleed in mei nadat een agent bij zijn arrestatie in Minneapolis minutenlang op zijn nek knielde. Beelden van Floyd die herhaaldelijk duidelijk maakt geen lucht te krijgen gingen de wereld over en zorgden voor grote verontwaardiging.

De Britse Daily Mail zegt nu de hand te hebben gelegd op nieuwe beelden van de arrestatie. Die zijn afkomstig van de camera’s die agenten dragen op hun lichaam. In een filmpje op de site van de krant is te zien hoe een agent Floyd met een getrokken vuurwapen uit een auto haalt.

Floyd lijkt al direct erg overstuur. Hij snikt en smeekt voor zijn leven. “Schiet me alstublieft niet neer, meneer de agent. Alstublieft”, zegt hij. “Ik ga je niet neerschieten”, reageert de politieman.

Claustrofobie

De man zegt later dat hij claustrofobisch is als agenten hem in een politiewagen willen zetten. “Ik ga daar dood”, protesteert Floyd, die schreeuwt, gilt en tegenstribbelt. Agenten werken hem uiteindelijk tegen de grond.

Het is onduidelijk hoe de krant aan de beelden komt. De rechter in de zaak tegen vier betrokken politiemensen had Amerikaanse media geen toestemming gegeven de filmpjes van de politiecamera’s te publiceren.

Een advocaat van de nabestaanden van Floyd zegt dat uit de gelekte beelden blijkt dat Floyd geen gevaarlijke verdachte was. “De politiemensen gingen met getrokken wapens op hem af, alleen omdat hij een zwarte man was”, aldus de raadsman volgens CNN.