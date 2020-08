Trump wil staat Nevada aanklagen om stemmen per post

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag gezworen dat hij de staat Nevada zal aanklagen nadat een Democratische meerderheid daar een wet heeft goedgekeurd die ervoor zorgt dat alle geregistreerde kiezers per post een stembiljet voor de presidentsverkiezingen in november ontvangen. Die wet wordt ingevoerd met het oog op de coronapandemie, die de Verenigde Staten hard heeft getroffen.

Trump heeft, zonder bewijs, meerdere malen beweerd dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand zou werken. Op Twitter beschuldigde hij de Democraten in Nevada van een “illegale staatsgreep”. Tegen journalisten zei de president dat hij een rechtszaak tegen de staat voorbereidt. “We dienen waarschijnlijk morgen iets in”, liet Trump weten in een persconferentie. Trump zei ook dat hij het recht heeft om het stemmen per post te verhinderen door een presidentieel decreet uit te vaardigen, maar gaf daar geen verdere details over.

De democratische gouverneur van Nevada heeft de wet ondertekend, waarmee het de zevende staat is die alle geregistreerde kiezers stembiljetten per post stuurt. Utah, Colorado, Hawaii, Oregon en Washington houden verkiezingen al geheel via de post. Californië en Vermont opteren daar in elk geval dit jaar voor vanwege de pandemie. “Gedurende deze pandemie, heb ik me eraan toegewijd om alles te doen zodat mensen in Nevada veilig kunnen stemmen tijdens de aanstaande verkiezingen in november”, schreef gouverneur Steve Sisolak op Twitter.

Experts op het gebied van verkiezingen zeggen dat alle vormen van verkiezingsfraude, inclusief gevallen bij stemmen per post, in de VS zeer zeldzaam zijn. Trump, die in de peilingen ver achter zijn Democratische tegenstander Joe Biden ligt, plaatst regelmatig vraagtekens bij de zuiverheid van de aanstaande verkiezingen. Vorige week stelde hij om die reden voor om de verkiezingen uit te stellen. Leden van zijn eigen Republikeinse partij wezen dat al snel van de hand.