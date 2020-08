Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen in Latijns-Amerika

Het aantal coronabesmettingen in Latijns-Amerika is boven de 5 miljoen uit gestegen, melden persbureaus Reuters en AFP naar aanleiding van eigen tellingen. Hoewel het nieuwe coronavirus zich aanvankelijk relatief langzaam verspreidde in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, grijpt het de laatste maanden snel om zich heen in de arme, dichtbevolkte steden op het continent.