‘Russen hackten privémail Britse oud-minister van handel’

Russische hackers hebben meermaals ingebroken in de privémail van de toenmalige Britse minister van Handel Liam Fox, meldt de Britse krant The Guardian. De hackers maakten daarbij geheime documenten buit over handelsonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Britse regering weigert commentaar in verband met lopend onderzoek naar de computerinbraak.