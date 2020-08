Regering Santokhi erft schuld van 2,55 miljard euro

Dit kwam maandagmiddag naar voren tijdens een persconferentie waar Santokhi een inkijkje gaf in de financiële erfenis die zijn regering heeft overgenomen. Hij noemde de werkwijze onethisch, onbehoorlijk, oneerlijk, zeer teleurstellend en heel erg voor het Surinaamse volk. “We wisten dat het niet mooi zou zijn wat we zouden aantreffen. Er is duidelijke sprake van financieel mismanagement.”

Een duidelijk voorbeeld van het onethische gedrag is een actie van ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Santokhi legde uit dat Hoefdraad op 10 juli, zes dagen voor de inauguratie van de nieuwe regering, de directie van de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) opdracht heeft gegeven ruim 30,6 miljoen euro over te sluizen naar de rekening van een woningbouwfonds. Volgens Santokhi en de minister van Financiën Armand Achaibersing heeft Hoefdraad dit gedaan om de nieuwe regering in verlegenheid te brengen door gebrek aan geld om de salarissen over te maken.

Toch laat Santokhi zich niet uit het veld slaan. De regering is hard bezig allerlei maatregelen in te voeren die geld moeten opleveren. Enkele voorbeelden zijn het afbouwen van de subsidie op stroom en water, een effectievere inning van de belasting en steun van bevriende landen en internationale instanties om de schulden te herschikken. Volgens Santokhi gaat het een beetje pijn doen, maar zal het de bevolking veel opleveren. ‘’Het is tijdelijk en het zijn kleine offers. Maar het zal veel opleveren zoals werkgelegenheid, nieuwe investeerders en bijvoorbeeld een betere beschikbaarheid van medicijnen. Geef ons de ruimte en de ondersteuning en het komt goed met Suriname’’, aldus Santokhi.