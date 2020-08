Italiaans onderzoek wijst op grotere verspreiding coronavirus

De onderzoekers constateerden grote regionale verschillen. In Lombardije, waar de epidemie in februari uitbrak, testte 7,5 procent van de bevolking positief op antilichamen tegen het nieuwe coronavirus. Op Sicilië was dat slechts 0,3 procent.

In de rapportage staat verder dat 30 procent van de mensen van wie het immuunsysteem in actie was gekomen geen ziekteverschijnselen had. Dat zegt iets over het aanzienlijke risico van verspreiding van het virus door mensen die zelf niet weten dat ze besmet zijn.