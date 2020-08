Opnieuw veel aandacht voor techbedrijven op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten gesloten. Net als eind vorige week stonden techbedrijven wederom in de belangstelling. Mede door beter dan verwachte cijfers over de industrie lukte het beleggers daarnaast om hun zorgen over het oplopende aantal virusbesmettingen in de wereld wat aan de kant te schuiven.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.664,40 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent naar 3294,61 punten en techbeurs Nasdaq won 1,5 procent tot 10.902,78 punten. Nu de Amerikaanse politiek nog altijd niet tot een akkoord over een nieuw coronasteunpakket is gekomen, worden techbedrijven meer en meer als veilige haven gezien omdat ze vrijwel immuun blijken voor de economische neergang die veel sectoren treft.

Apple werd vrijdag al het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld dankzij een koerssprong van ruim 10 procent en kon opnieuw op aandacht rekenen. Dit weekend werd bekend dat de iPhonemaker een bedrijfje heeft gekocht dat een techniek ontwikkelde om van de iPhone een betalingsterminal te maken. Daarmee zou Apple de concurrentie aan kunnen gaan met betalingsbedrijf Square. Het aandeel Apple zat 2,5 procent in de lift.

Microsoft

Ook Microsoft (plus 5,6 procent) was in het nieuws. De softwaremaker wil de Amerikaanse activiteiten van TikTok overnemen. Daarmee zou een verbod op het sociale netwerk door president Donald Trump kunnen worden voorkomen. TikTok is in de Amerikaanse politiek omstreden omdat het veel gegevens over gebruikers bezit die via moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht zouden kunnen komen.

Niet alle grote techbedrijven wonnen aan beurswaarde. Google-moeder Alphabet ging juist 0,4 procent omlaag. Het moederbedrijf van Google heeft een belang van 6,6 procent genomen in beveiligingsbedrijf ADT. Daar heeft het techbedrijf 450 miljoen euro voor over. Ook kondigde Alphabet aan voor miljarden dollars aan obligaties te verkopen. De aandelen van ADT schoten op hun beurt bijna 57 procent omhoog.

Boeing

Verder kreeg vliegtuigmaker Boeing er bijna 3 procent aan beurswaarde bij. Luchtvaartautoriteit FAA heeft een lange lijst met eisen vrijgegeven waar de Boeing 737 MAX aan moet voldoen om weer de lucht in te mogen. Het gaat om een belangrijke stap richting het verlenen van toestemming om het probleemtoestel weer te laten vliegen.

De euro was 1,1766 dollar waard tegen 1,1743 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 40,84 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 43,91 dollar per vat.