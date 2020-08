Genua opent nieuwe brug na instorten Morandibrug in 2018

De nieuwe snelwegbrug in het Italiaanse Genua die een ingestort viaduct vervangt, is geopend met een door corona bescheiden ceremonie. Bijna twee jaar geleden bezweek tijdens hevige regenval een groot deel van de oude Morandibrug, waardoor 43 mensen om het leven kwamen.

Het nieuwe bouwwerk, de San Giorgiobrug, is ontworpen door sterarchitect Renzo Piano, die uit Genua komt. Premier Conte ziet de opening en snelle herbouw als symbool van een “nieuw” Italië, dat onder meer gebukt gaat onder de gevolgen van de coronacrisis. De openingsplechtigheid begon met het noemen van de namen van de slachtoffers, gevolgd door een minuut stilte.

De nieuwe brug herstelt de verbinding van de stad met de luchthaven en havens. Over het viaduct loopt een belangrijke route naar Frankrijk. Het verkeer kan de brug later deze week in gebruik nemen.

Het is nog steeds onduidelijk waarom de Morandibrug uit 1967 op 14 augustus 2018 instortte. Justitie onderzoekt onder meer of er slecht onderhoud is gepleegd. De ondergang van de brug leidde tot politieke en financiële twisten.