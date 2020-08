Hongaarse justitie wil atleet Roelf B. en vriend terug in de cel

De in Hongarije voor drugshandel veroordeelde Nederlandse topsprinter Roelf B. en zijn schoolvriend Gert-Jan B. moeten mogelijk weer de gevangenis in. Het Hongaarse Openbaar Ministerie in Boedapest vindt dat er onmiddellijk een einde moeten komen aan hun huisarrest. “Wij vinden dat zij in de gevangenis hun hoger beroep moeten afwachten”, zei woordvoerder van het OM Ferenc Rab maandagavond tegen het ANP.

De twee huren een appartement in Boedapest. “Maar het gehele OM heeft nu gevraagd aan de hogere rechtbank om het huisarrest op te heffen”, aldus Rab.

Volgens Rab is er anders een “reëel gevaar” dat de twintigers Hongarije “ontvluchten en onvindbaar worden voor de Hongaarse justitie”. Het duo werd eind juni tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze tijdens het grote muziekfestival Sziget in Boedapest drugs verkochten met een straatwaarde van 300.000 euro.

Frustratie

Het OM, dat respectievelijk acht en tien jaar celstraf had geëist, tekende beroep aan tegen het vonnis. Ook uitte de officier van justitie toen al zijn frustratie over de beslissing van de rechtbank in Boedapest om de vrienden onder huisarrest te plaatsen.

Rab verwacht “heel snel deze maand nog een uitspraak over het huisarrest”. Daarna zou binnen enkele maanden het definitieve oordeel over de strafmaat volgen. Als de rechter bij de oorspronkelijke uitspraak blijft, zouden de twee mogelijk nog rond de kerst worden uitgeleverd aan Nederland, zeiden advocaten. Ze kunnen na twee derde van hun straf om vrijlating vragen. Daarna mogen ze vier jaar lang Hongarije niet in.