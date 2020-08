Gitaar van Elvis Presley levert meer dan miljoen op

Een bijzondere gitaar van Elvis Presley heeft bij een onlineveiling in de Verenigde Staten 1,32 miljoen dollar opgeleverd (1,12 miljoen euro). Dat heeft entertainmentsite TMZ maandag bekendgemaakt. Volgens het veilinghuis Gotta Have Rock and Roll is nooit eerder zo’n groot bedrag betaald voor een item van The King.

De koper wenste anoniem te blijven. Hij bezit nu een Martin D-18 uit 1942, die tussen 1954 en 1956 in handen was van Elvis. De Amerikaanse zanger (1935-1977) had het instrument naar eigen wens aangepast en er in metalen letters zijn voornaam opgeplakt. De S is echter in de loop der jaren verdwenen.

Tijdens dezelfde veiling gingen ook onder meer een oude Ferrari van Eddie Van Halen (voor 133.000 euro) en een concertposter van The Beatles (58.500 euro) onder de hamer.