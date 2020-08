Noorse cruisemaatschappij legt vloot stil na corona-uitbraak

De Noorse rederij Hurtigruten heeft tot nader order haar expeditie-cruiseschepen uit de vaart genomen nadat op een ervan een uitbraak van het coronavirus was vastgesteld. Zeker 41 passagiers en bemanningsleden, onder wie veel Filipijnse medewerkers, van de MS Roald Amundsen zijn positief getest. Honderden anderen is gevraagd de komende tien dagen in quarantaine te blijven.

“Een eerste evaluatie wijst op verscheidene mankementen in onze interne procedures”, zei topman Daniel Skjeldam maandag. “Onze eigen nalatigheid alsmede de recente toename van de infecties internationaal hebben ons doen besluiten te stoppen met alle expeditiecruises in Noorse en internationale wateren”.

De Noorse politie gaat onderzoeken of er wetten zijn overtreden. “We hebben redenen gevonden om een zaak te openen”, aldus een woordvoerder. De regering liet maandag weten dat contact is opgenomen met onder meer de gezondheidsautoriteiten in Denemarken, Duitsland en Oostenrijk in verband met de corona-uitbraak op het schip van Hurtigruten.