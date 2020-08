FNV bereikt akkoord met Wehkamp over sociaal plan

Vakbond FNV heeft met webwinkelbedrijf Wehkamp een akkoord bereikt over een beter sociaal plan voor medewerkers die hun baan verliezen bij een reorganisatie. De stakende medewerkers van het distributiecentrum in het Gelderse Maurik en het hoofdkantoor in Zwolle mogen zich nu uitspreken over het sociaal plan. De vakbond verwacht dat daar later op maandag een beslissing uit komt. Details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt.