Anne Frankboom op Corsica vernield

Een paardenkastanje die in het Corsicaanse dorp Pianello speciaal was geplant ter nagedachtenis aan Anne Frank (1929-1945) is door een of meer vernielers zwaar toegetakeld. De schors is er in de nacht van zaterdag op zondag voor een deel afgerukt. De boom staat er al tien jaar dankzij het Anne Frank Huis in Amsterdam en overleeft de schade mogelijk niet. De politie gaat volgens justitie in Bastia uit van opzettelijke beschadiging, maar liet zich niet uit over mogelijke motieven.