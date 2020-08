Campagne moet meer mensen naar de bioscoop trekken

Door de coronacrisis bezoeken minder mensen de bioscoop en daar moet volgens de Nederlandse filmbranche verandering in komen. Met de campagne ganaardefilm.nl willen filmmakers het publiek weer naar de zalen lokken.

In de reclamespots, op tv en online, laten Jan Kooijman, Robert de Hoog, Nasrdin Dchar en Thekla Reuten zien waarom het volgens hen zo leuk is om in de bioscoop een film te kijken.

Volgens een van de initiatiefnemers, Dutch FilmWorks, is de bioscoop een beetje verdwenen uit het hoofd van veel mensen. “Uit het oog, uit het hart. Daarom willen we met deze campagne mensen eraan herinneren dat het weer kan. Juist nu mensen in de zomer veel thuis zijn”, aldus de filmdistributeur.

Hoewel de grote blockbusters zijn uitgesteld, draaien er genoeg andere films die volgens de initiatiefnemers de moeite waard zijn. “Zo komt binnenkort de Nederlandse romantische komedie Alles is zoals het zou moeten zijn uit. En veel bioscopen herhalen ook klassiekers.”

De campagne ganaardefilm.nl is een initiatief van de gehele branche, waaronder distributeurs, bioscopen en filmtheaters.