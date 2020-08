Running mate Biden is ook zijn mogelijke opvolger

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen groeit de speculatie over wie de vicepresidentskandidaat gaat worden van Joe Biden. De Democratische uitdager van zittend president Donald Trump maakt volgens Amerikaanse media waarschijnlijk in de week van 10 augustus bekend wie hij als running mate heeft gekozen.

Biden, die zelf vicepresident was onder Barack Obama, zei eerder dit jaar dat hij rond 1 augustus een keus wilde maken. Hij verplaatste die deadline later en zei voor het eind van de eerste week van augustus een knoop te zullen doorhakken. Ingewijden vertelden The Washington Post onlangs dat waarschijnlijk pas een week later onthuld zal worden op wie de keus is gevallen.

De 77-jarige politicus heeft al toegezegd een vrouw te zullen kiezen. Hij vertelde dat ook vier zwarte vrouwen op de lijst met kandidaten staan. Vanwege de Black Lives Matter-beweging, die weer in opkomst is, wordt ondertussen ook de roep om een zwarte vrouw achter Biden steeds luider.

Vrouwen

In Amerikaanse media circuleren al namenlijstjes van vrouwen die kans zouden maken. Het gaat onder meer om voormalig nationaal veiligheidsadviseur en oud-VN-ambassadeur Susan Rice, afgevaardigde Val Demings, senator en oorlogsveteraan Tammy Duckworth en burgemeester van Atlanta Keisha Lance Bottoms. Zij kreeg veel lof toen ze relschoppers tot de orde riep na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Ook worden vrouwen genoemd die het eerder tegen Biden opnamen tijdens de Democratische voorverkiezing, die is bedoeld om de presidentskandidaat van de partij te kiezen. Het gaat om senatoren Kamala Harris en Elizabeth Warren. De 71-jarige Warren zou de afgelopen maanden een soort officieuze adviseur van Biden zijn geworden.

Opvolger

Media en gokkantoren zien senator Harris al lange tijd als de belangrijkste kandidaat. Zij behoort tot de bekendste zwarte vrouwen in de Amerikaanse politiek en heeft naar verluidt een goede relatie met Biden. Toen ze de handdoek in de ring gooide tijdens de voorverkiezing, sprak ze ook haar steun voor hem uit.

Sommige bondgenoten van Biden willen volgens The Washington Post dat hij rond 10 augustus bekendmaakt wie zijn running mate gaat worden. Dat zou een week zijn voor het begin van de Democratische partijconventie, die op 17 augustus van start gaat. Daar worden de presidents- en vicepresidentskandidaat officieel aangewezen.

De running mate van Biden is ook zijn mogelijke opvolger als president. De ervaren politicus zou als hij wint de oudste persoon zijn die ooit als president is aangetreden. Dat record staat nu nog op naam van de inmiddels 74-jarige Donald Trump. Ingewijden zeiden vorig jaar tegen nieuwssite Politico dat het vanwege zijn leeftijd bijna ondenkbaar is dat Biden zich in 2024 nog een keer herkiesbaar stelt.