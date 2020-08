Moederbedrijf Miss Etam en Steps failliet verklaard

Modewinkelbedrijf FNG, moeder van modeketens als Miss Etam, Brantano en Steps, is in België failliet verklaard. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. In Nederland vroeg het bedrijf vorige week uitstel van betaling aan.

De ondernemingsrechtbank in Mechelen stelde vier curatoren aan. Die gaan nu kijken of een doorstart mogelijk is van het hele bedrijf of onderdelen en in welke vorm. Een woordvoerder van FNG had na de faillissementsaanvraag laten weten dat de winkels van het bedrijf gewoon open zouden blijven. Het is onduidelijk of dat nu ook gebeurt.

FNG hoopt in Nederland een deel van zijn activiteiten voort te kunnen zetten door geen faillissement aan te vragen. Voor de moedermaatschappij van FNG en de Zweedse activiteiten, die vooral bestaan uit de vorig jaar overgenomen onlineverkoper Ellos, is geen faillissement of uitstel van betaling aangevraagd.

Bij FNG werken ruim 3000 mensen, van wie zo’n 1000 in België. Wat nu de precieze gevolgen zijn voor het personeel, moet later duidelijk worden. In Nederland ging het bedrijf begin dit jaar al over tot een reorganisatie om zich meer op onlineverkoop te richten. Daarbij gingen alle winkels van Promiss en een groot deel van de Steps-filialen dicht en verloren ruim honderd medewerkers hun baan.