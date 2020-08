Tienduizenden Duitse scholieren weer naar school

Duitse scholen sloten in maart de deuren vanwege de uitbraak van het besmettelijke virus. Ze gaan maandag weer open in Mecklenburg-Vorpommern, de eerste deelstaat waar de zomervakantie voorbij is. Ook op sommige plaatsen in deelstaat Sleeswijk-Holstein wordt weer normaal lesgegeven.

De ruim 152.000 leerlingen in Mecklenburg-Vorpommern staat wel een nieuwe ervaring te wachten. Zo worden scholieren opgedeeld in groepen die uit elkaar worden gehouden. Zo moet worden voorkomen dat het virus binnen een school om zich heen kan grijpen. Binnen die groepen hoeft niet aan social distancing gedaan te worden.

Optimistisch

Een schoolhoofd in Rostock zei optimistisch te zijn over de uitvoering van het nieuwe beleid. Docenten staan klaar om leerlingen te ondersteunen die nerveus zijn of nog niet begrijpen wat precies de bedoeling is. Ook zal volgens het schoolhoofd worden ingegrepen als jongeren het nalaten om een mondkapje te dragen in de gangen van het schoolgebouw.

Ook op andere plaatsen in Duitsland gaan de scholen binnenkort weer open. Dat gebeurt in Berlijn en het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen volgende week.