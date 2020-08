AEX begint augustus met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine winsten aan de nieuwe beursmaand. Op het Damrak verwerkten beleggers de handelsberichten van bierbrouwer Heineken en postbedrijf PostNL. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgde daarbij voor enige terughoudendheid op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de plus op 547,44 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 764,20 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Heineken daalde 1,5 procent bij de hoofdfondsen. Het bierconcern heeft sinds het dieptepunt van de coronacrisis in april een licht herstel zien optreden. Het bedrijf gaf echter geen voorspellingen voor de rest van het jaar vanwege de onzekere situatie rond het coronavirus. De brouwer leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies 297 miljoen euro, vooral omdat de horeca in veel belangrijke markten getroffen werd.

In de MidKap steeg PostNL 7 procent. De postbezorger boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had PostNL het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis. Voor heel het jaar rekent het bedrijf nog steeds op een bedrijfsresultaat van sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel naar kopen.