Capsule SpaceX veilig neergekomen in Golf van Mexico

De SpaceX Crew Dragon Endeavour is zondag veilig neergekomen in de Golf van Mexico. De capsule met de Amerikaanse astronauten Doug Hurley en Bob Behnken keerde na een bezoek aan het ruimtestation ISS op de geplande tijd terug in de dampkring van de aarde, waarna de remparachutes zich zonder problemen ontvouwden en hun werk deden.

Piloot Hurley kon nog net “het is echt een eer en privilege” zeggen toen de radioverbinding slecht werd en uitviel.

Het was de eerste waterlanding van een Amerikaans ruimtevaartuig sinds de Apollo-Sojoez-missie in 1975.