PvdA wil deze week debat over snellere verspreiding coronavirus

PvdA-leider Lodewijk Asscher is “zeer bezorgd” om het snel oplopende aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus. Hij wil dat de Tweede Kamer terugkeert van zomerreces om daar al komende woensdag een debat over te voeren.

Asscher verwijt het kabinet een “gebrekkige regie”. Gemeenten zijn hun eigen beleid gaan bepalen met een “onoverzichtelijke lappendeken aan regels” tot gevolg. De richtlijnen voor vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vindt de PvdA-voorman bovendien veel te vrijblijvend.

De situatie is volgens Asscher “te urgent om te wachten tot 12 augustus”. Op die datum staat in de Tweede Kamer een commissievergadering op de agenda over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Hij doet een dringend beroep om de rest van de Kamer om eerder bij elkaar te komen.