GGD gaat gezondheidschecks controleren bij Van Rooi Meat

Volgens de NOS hebben medewerkers van de slachterij uit Helmond verklaard dat ze de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Ze durven niet te melden dat ze klachten hebben of ziek zijn, uit angst hun baan te verliezen. Een aantal werknemers verklaart dat ze de instructie kregen om te liegen. Ze zeggen dat een leidinggevende van het bedrijf hun opdroeg bij de vraag of ze ziek zijn ‘nee’ aan te kruisen op gezondheidsverklaringen, die dagelijks moeten worden ingevuld.

De GGD zegt dat Van Rooi Meat op de gang van zaken is aangesproken. “Liegen op de gezondheidsverklaringen is onacceptabel”, zegt directeur Ellis Jeurissen van de GGD. “Dit slaat de bodem weg onder deze controle. Het bedrijf is hier op aangesproken. Mensen moet de vrijheid hebben om de verklaringen eerlijk in te vullen”.

Van Rooi Meat werd eind mei enige tijd gesloten vanwege een groot aantal coronabesmettingen bij het personeel.