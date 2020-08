Stafchef Witte Huis: verkiezingen zijn gewoon op 3 november

Volgens Meadows wilde Trump vooral duidelijk maken dat hij zich zorgen maakt om stemmen per post. Trump beweert al langere tijd dat deze mogelijkheid fraude in de hand werkt. De Democraten zouden er graag groots op inzetten, omdat het risico op overdracht van het coronavirus zo veel kleiner is dan wanneer kiezers fysiek naar de stembus gaan.

“We gaan verkiezingen houden op 3 november en de president gaat winnen”, zei Meadows tegen tv-zender CBS.