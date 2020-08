Doden en vermisten door zware regenval in Zuid-Korea

Hevige regenval heeft in Zuid-Korea tot overstromingen en aardverschuivingen geleid. Het nationaal persbureau Yonhap meldde dat centraal in het land zeker vijf doden zijn te betreuren. Hun lichamen zijn geborgen. Acht mensen worden vermist.

Door het noodweer is het treinverkeer tot stilstand gekomen, tal van wegen zijn afgesloten. Met name het gebied ten zuiden en zuidoosten van hoofdstad Seoul is zwaar getroffen. In de regio Chungju viel volgens lokale autoriteiten zondagmorgen vroeg 60 millimeter regen per uur. Meer dan tachtig huizen werden overspoeld, de bewoners zijn geëvacueerd.

Ook elders moesten mensen een goed heenkomen zoeken wegens de wateroverlast. In Seoul werd een brug over de Han-rivier gesloten, het eerst voor de voetgangers, omdat het peil in korte tijd met 5,5 meter steeg. De weersverwachtingen zijn bovendien slecht. Het blijft vermoedelijk tot maandagavond door toedoen van tyfoon Hagupit hard regenen, mogelijk 50 tot 80 mm per uur.