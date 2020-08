Pompeo: meer maatregelen tegen Chinese softwarebedrijven op komst

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om “actie te ondernemen” tegen meer Chinese softwarebedrijven. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dat gezegd in een interview met Fox News. Pompeo stelt maatregelen in het vooruitzicht waarmee de Amerikaanse overheid “risico’s voor de nationale veiligheid” wil aanpakken.

Trump kondigde vrijdag aan dat hij het populaire Chinese videoplatform TikTok in de ban wil doen. Via het medium zouden persoonsgegevens van miljoenen Amerikanen in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, stelde de president.

TikTok is gemaakt door de Chinese onderneming ByteDance.