De Dirigent wint Amerikaanse filmprijs

De film uit 2018 scoort goed in het buitenland. De Dirigent won al drie prijzen en is inmiddels aan 21 landen verkocht.

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico (Christanne de Bruijn). Eind jaren twintig was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Ook het gelijknamige boek van Peters, dat vorig jaar verscheen, doet het goed over de grens. Het boek is genomineerd voor de Euregio Literatuurprijs voor Scholieren, een prijs van leerlingen voor het beste Nederlandse, Duitse of Franse boek. De Dirigent is aan al negen landen verkocht.