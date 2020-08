Nieuw onderzoek naar dood getuige in zaak rond erfgenaam Red Bull

Een forensisch team in Thailand gaat opnieuw het lichaam onderzoeken van een doodgereden man die onlangs had opgetreden als getuige in een geruchtmakende rechtszaak tegen de kleinzoon van een van de oprichters van het Red Bull-concern. Na grote publieke verontwaardiging en speculaties over opzet heeft premier Prayut Chan-o-cha zelf besloten dat de dood van getuige Jaruchart Mardthong nader moet worden onderzocht. Zo komt er een autopsie.

De getuige kwam donderdag om het leven bij een motorongeval. Het eerste onderzoek naar zijn dood werd snel afgesloten; de politie hield het op een ongeluk.

Jaruchart was in 2012 zelf getuige van een dodelijk ongeluk waarbij een motoragent om het leven kwam. Die werd aangereden door de zwarte Ferrari van Vorayuth Yoovidhya, de kleinzoon van Red Bull-oprichter Chaleo Yoovidhya, die miljardair werd met de verkoop van de energiedrankjes. De kleinzoon speelt geen rol in het bedrijf, maar is wel erfgenaam van een deel van de aandelen.

Gevallen aanklacht

De getuige had onlangs verklaard dat de Red Bull-erfgenaam niet te hard reed en de motoragent voor zijn auto schoot. Daarop liet het Openbaar Ministerie de aanklacht vallen en ging de verdachte vrijuit.

In de Thaise publieke opinie ontstond vervolgens veel verontwaardiging over de zaak, die door sommigen wordt afgeschilderd als bewijs dat de wet in Thailand niet geldt voor mensen uit machtige rijke families. Premier Chan-o-cha’s woordvoerder benadrukte dat “de overheid zich zal inzetten voor gerechtigheid in deze zaak”.