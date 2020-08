Aantal coronabesmettingen Zuid-Afrika boven 500.000

Het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika is gestegen tot boven de 500.000, meldt het ministerie van Gezondheid. Het aantal vastgestelde besmettingen staat op 503.290. De afgelopen 24 uur kwamen er 10.107 besmettingen bij.

Zuid-Afrika heeft op vier landen na de meeste geregistreerde besmettingen met het longvirus ter wereld. Alleen in de VS, Brazilië, India en Rusland is het virus bij meer mensen geconstateerd.

Volgens de officiële cijfers zijn ruim 8000 mensen in Zuid-Afrika overleden aan het coronavirus.