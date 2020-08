Vergeefse zoektocht naar Poolse drenkeling bij Limburgse camping

De brandweer heeft zaterdagavond urenlang vergeefs gezocht naar een Poolse drenkeling in de recreatieplas van camping De Schatberg in Sevenum (Limburg). De man zou onder water zijn verdwenen en sindsdien niet meer zijn gezien, aldus de brandweer.

Om 18.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, maar op dat moment was de Pool al twee uur lang niet meer gezien in het zwembad, aldus de brandweer. Ook een tramhelikopter landde ter plaatse. Eerst zochten brandweerlieden met waadpakken de ondiepe delen van de plas af, later werd een sonarboot op de diepere delen ingezet. Vergeefs.

Om 21.00 uur werd de zoektocht voorlopig gestaakt. Zondag zoekt de politie verder.