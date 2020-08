Wit-Rusland gelooft uitleg Kremlin over huursoldaten niet

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko gelooft de uitleg van het Kremlin over de 33 in Minsk opgepakte Russische huursoldaten niet. Wit-Rusland zegt dat de huurlingen Wit-Rusland willen destabiliseren. Volgens het Kremlin waren de 33 mannen op doorreis richting Turkije.

“Het is duidelijk dat deze groep een ander doel had”, aldus Loekasjenko tegen het Wit-Russische staatsmedium Belta zaterdag. “Er was helemaal geen sprake van een doorreis naar Istanbul. Dit is voor zover ik weet de eerste groep van 180 tot 200 huurlingen die naar Wit-Rusland is gestuurd.”

Loekasjenko zei eerder al dat hij Rusland ervan verdenkt de huurlingen in te zetten om het land te destabiliseren, een week voor de presidentsverkiezingen. De zittende president gaat op voor zijn zesde termijn.

De mannen die woensdag zijn opgepakt zouden onderdeel uitmaken van de paramilitaire organisatie Wagner, zegt Wit-Rusland. Volgens waarnemers zou het oppakken van de huurlingen ook een vooropgezet plan van Loekasjenko kunnen zijn, om zijn herverkiezing veilig te stellen.