Duitse minister: demonstraties moeten kunnen, maar niet zo

“Demonstraties moeten toegestaan zijn, zelfs tijdens deze pandemie. Maar niet op deze manier.” De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn is niet te spreken over het gedrag van demonstranten in Berlijn, die tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen van de overheid massaal de voorschriften negeerden. Ook andere Duitse politici uitten kritiek op de betoging.

Circa 20.000 demonstranten gingen zaterdag de straat op in de Duitse hoofdstad om duidelijk te maken dat de overheid volgens hen een onacceptabele inbreuk maakt op persoonlijke vrijheden. Ze hekelden onder meer de voorschriften over het gebruik van mondkapjes. Sommige betogers noemden de corona-uitbraak “een complottheorie” en trokken de wetenschappelijke inzichten over het virus in twijfel. In lijn met hun boodschap hielden veel deelnemers geen afstand van elkaar en droegen ze geen mondkapjes.

Een mondkapje is in Duitsland verplicht in het openbaar vervoer en in openbare gebouwen zoals winkels. Buiten is het niet verplicht, maar afstand houden moet wel.

Gezond verstand

CDU-minister Spahn riep de bevolking op tot “gezond verstand, volharding en teamgeest” om de pandemie te doorstaan. Hij stond niet alleen in zijn kritiek. Vicevoorzitter Saskia Esken van de sociaaldemocratische SPD noemde betogers die zich niet aan de maatregelen hielden “covidioten” die door hun gedrag “een tweede golf aan het creëren zijn”.

Ook de politie van Berlijn was niet te spreken over de demonstratie. De organisator moet zich verantwoorden voor het feit dat de coronaregels werden overtreden. Mogelijk wordt hij strafrechtelijk vervolgd. Na een protestmars die eindigde bij de Brandenburger Tor werd de betoging weliswaar officieel beëindigd door de organisatie, maar de deelnemers gingen toen niet meteen weg. Daarop besloot de politie de demonstranten weg te sturen.

Harder straffen

Minister van Economische Zaken Peter Altmaier pleit er naar aanleiding van de demonstratie voor om overtreders van de coronavoorschriften harder te straffen. “Wie anderen in gevaar brengt, moet rekenen op ernstige gevolgen”, zei hij.

De demonstratie werd onder meer bijgewoond door mensen die zichzelf als libertariër omschrijven en sceptici die niet geloven dat het coronavirus echt gevaarlijk is. Er waren ook extreemrechtse betogers én tegendemonstranten.