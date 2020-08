Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen

In de afgelopen 24 uur zijn 431 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei en 93 meer dan een dag eerder. De grootste besmettingshaard is nog steeds Rotterdam-Rijnmond. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn daar 125 mensen positief getest, tegen 78 een dag eerder. Dat meldt het coronadashboard van de Rijksoverheid