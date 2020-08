Duitsland biedt gratis coronatest voor terugkeerders risicogebied

In Duitsland kunnen vakantiegangers die terugkeren uit een risicogebied zich vanaf zaterdag gratis op corona laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De test moet binnen 72 uur na aankomst gebeuren. Met de stap wil de Duitse overheid een nieuwe golf besmettingen voorkomen.

Vaak is een test al op een luchthaven mogelijk, maar het kan ook later bij bijvoorbeeld een huisarts. De test wordt vergoed door de zorgverzekeringen.

Binnenkort moet het verplicht worden voor reizigers uit corona-risicogebieden zich bij terugkeer in Duitsland te laten testen op het longvirus. Vakantiegangers kunnen zich al enkele dagen vrijwillig laten testen op luchthavens. Bij een negatief resultaat hoeven reizigers die in risicolanden waren, niet veertien dagen verplicht in isolatie.

Duitsland beschouwt onder meer de Verenigde Staten, Egypte, Turkije en Israël als risicovol.