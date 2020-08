Een man is vrijdagavond in Arnhem ernstig gewond geraakt door een steekincident, meldt de politie. Dat gebeurde rond 22.30 uur in het Musispark. De identiteit van een verdachte is bekend bij de politie. Het gaat om een kennis van het slachtoffer.

De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek.