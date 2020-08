Republikeinen en Democraten praten zaterdag verder over hulpplan

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres zijn er vrijdag niet in geslaagd het eens te worden over een nieuw plan om huishoudens en ondernemingen met geld van de federale overheid door de coronacrisis heen te slepen. Volgens de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zijn ze nog lang niet in de buurt van een akkoord en praten ze zaterdag verder.