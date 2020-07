Vanavond op televisie: De ziel achter de grijns

In de vele gezichten die Jack Nicholson heeft laten zien, komt zijn karakteristieke grijns steeds terug. Soms is die charmant, zoals in As Good as It Gets. Soms waanzinnig, zoals in One Flew Over the Cuckoo's Nest. Soms ronduit gevaarlijk, zoals in The Shining (zie foto). Soms is deze zelfs als een karikatuur van zichzelf, zoals in Batman's Joker. Toch bleef de man achter die grijns, die in het openbaar altijd met zonnebril verscheen, ook een mysterie. Nicholson hield dat graag zo. De keren dat media met schokkende onthullingen kwamen, leidde dat tot problemen in de privésfeer.

De acteur, die zich tien jaar geleden in stilte uit de filmindustrie terugtrok, werkte zelf dan ook niet mee aan de documentaire over zijn leven en ruim vijftig ja..

