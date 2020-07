VS straffen Chinese organisatie die moslims onderdrukt

In een periode van oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China heeft de Amerikaanse regering een Chinese organisatie sancties opgelegd voor het schenden van mensenrechten. De paramilitaire beweging is actief in de noordwestelijke regio Xinjiang, en zou daar vooral Oeigoeren en andere moslims onderdrukken.

De strafmaatregel geldt de Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) en twee topfiguren van de organisatie, die in de regio eigen nederzettingen, universiteiten en media heeft. Door de sancties zijn hun tegoeden in de Verenigde Staten niet meer toegankelijk.

Het is de jongste stap in de steeds slechter wordende betrekkingen tussen Washington en het regime in China. Een ​​week geleden liet de Amerikaanse president Trump het Chinese consulaat in Houston (Texas) sluiten wegens spionage, waarop Peking terugsloeg met de gedwongen sluiting van het Amerikaanse consulaat in het Chinese Chengdu.