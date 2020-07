Wegen naar Zandvoort worden afgesloten

Het blijft druk in Zandvoort, en daarom worden de toegangswegen naar de badplaats afgesloten. Het gaat om de wegen vanuit Aerdenhout en Bloemendaal. Mensen kunnen dus niet meer met auto of motor naar Zandvoort toe. Mensen die staan te wachten om Zandvoort binnen te komen, moeten omkeren, laat de gemeente weten.

Zandvoort had al eerder laten weten dat alle parkeerplaatsen vol zijn en dat het niet mogelijk is om met de auto naar het strand te komen. “Binnen Zandvoort staan auto’s stil. Inzittenden beginnen last te krijgen van oververhitting. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we besloten de toegangswegen te sluiten”, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Volgens haar duurt de afsluiting zo lang als nodig is. “Als de drukte afneemt, kan besloten worden om de wegen weer te openen.”

Het is nog niet bekend hoeveel mensen vrijdag naar Zandvoort zijn gekomen. “Op een normale zomerse dag zijn er 100.000 bezoekers. Ik weet niet waar we nu op staan, maar ik denk wel dat we daarnaartoe gaan”, laat de gemeentewoordvoerster weten.