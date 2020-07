Franse stad Lille stelt dragen mondkapjes ook op straat verplicht

Fransen moesten vanwege de coronacrisis sinds 20 juli al mondkapjes dragen in openbare gebouwen, zoals winkels. Dat gaat sommige overheden echter niet ver genoeg. In meerdere gemeenten was al aangekondigd dat mensen ook in stadscentra en op andere drukke plaatsen verplicht mondkapjes moeten gaan dragen.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei op Twitter dat lokale overheden zelf kunnen beslissen over het invoeren van dergelijke regels rond het dragen van mondkapjes. Frankrijk had eerder een landelijke lockdown ingesteld, maar de regering zet nu in op lokale maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Frankrijk behoort tot de Europese landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Er zijn meer dan 30.000 patiënten overleden. Minister Véran had zijn landgenoten deze week al opgeroepen om ook mondkapjes te dragen in drukke straten waar het moeilijk kan zijn om voldoende afstand te houden.